木村拓哉（52）が11日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい2時間半SP」（金曜午後6時半）にVTR出演。Snow Manの運転手役で登場し、「SMAP×SMAP」に出演した海外アーティストの中で一番印象に残った人物を実名告白した。「ガガかな」と切り出し、レディー・ガガの名前を挙げた。「ガガはああ見えて、めっちゃ真面目」と続けた。佐久間大介から「破天荒に見える」と言われ、木村は「そうしたほうがみんな喜んでくれるんじゃ