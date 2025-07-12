PLANTは、2024年3月の北陸新幹線の福井・敦賀開業を記念に発売した「PLANT×ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば」を2025年7月18日より数量限定で再販売します。 PLANT×ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば  販売価格：1個税抜き198円(税込み213円)3個セット(特別パッケージ入り)税抜き600円(税込み648円)販売店舗：SUPER CENTER PLANT全23店舗※