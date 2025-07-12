【あの人は今こうしている】元大関・栃ノ心が故国ジョージアの妻と離婚し日本人と再婚！ 1男誕生も明かす臥牙丸勝さん（元小結／38歳）◇◇◇日本出身横綱が8年ぶりに誕生したり、日本相撲協会を退職した元横綱・白鵬が「世界相撲グランドスラム」構想を発表したりと、話題の多い角界。ジョージア出身で、5年前に引退した臥牙丸さんは、白鵬とも親しかった。今どうしているのか。臥牙丸さんに会ったのは、栃木