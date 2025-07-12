新潟西署は12日、コンビニでカップ麺を万引したとして、窃盗の疑いで自称新潟市、新潟市西消防署の消防司令長高野行雄容疑者（52）を現行犯逮捕した。署によると「窃盗などしていません」と否認している。逮捕容疑は12日午前0時5分ごろ、新潟市西区のコンビニで、カップ麺1個（販売価格359円）を盗んだ疑い。当時、酒に酔っていたという。代金を支払わずに店を出たため、店員が取り押さえた。市消防局は「管理監督者という立