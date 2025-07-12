木村拓哉（52）が11日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい2時間半SP」（金曜午後6時半）にVTR出演。Snow Manの運転手役で登場し、自身の芸能生活を振り返った。木村は昨年12月の同番組3時間スペシャルのダンス企画でサプライズ登場。その収録後のVTRが今回登場。木村が「オレ、車両」と言ってバンの運転手としてサプライズ登場。助手席には目黒蓮が座り込んだ。Snow Manは岩本照が欠席。メンバー8人が木村と交流を図った