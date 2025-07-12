【モデルプレス＝2025/07/12】SUPER EIGHTの安田章大が7月12日、都内で行われたスタジオジブリ『火垂るの墓』音声ガイド付き上映会に出席。自身が担当した音声ガイドに込めた思いを語った。【写真】SUPER EIGHT安田章大の激変した姿◆安田章大、音声ガイドへの思い脳腫瘍（髄膜腫）の手術による光過敏の後遺症と向き合ってきた安田は、同月15日からNetflixで日本国内配信が始まる『火垂るの墓』にて、視覚が不自由な視聴者ら向けの