英プレミアリーグのリバプールは１２日、交通事故で亡くなった元ポルトガル代表ＦＷディオゴ・ジョタ氏（享年２８歳）が付けていた背番号２０を永久欠番にすると発表した。公式ＨＰには「彼が誇りを持って付け、数え切れない勝利に導いたこの番号。ディエゴ・ジョタ、我々の永遠の背番号２０」などと記し、功績をたたえた。女子チームなど全ての年代のカテゴリーで永久欠番となる。ジョタ氏は今月３日、スペイン北西部で交通