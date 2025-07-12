◇女子ゴルフツアーミネベアミツミ・レディース北海道新聞カップ第3日（2025年7月12日北海道真駒内CC空沼C＝6688ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、22位から出たルーキーの荒木優奈（20＝Sky）が5バーディー、ボギーなしの「67」で回り、首位と5打差の5位に浮上した。前半で4つのバーディー積み重ね、後半12番では第3打、残り47ヤードをピン20センチにつけて5つ目のバーディーを奪った。「今日は昨日ショットが悪