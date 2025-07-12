水面（みなも）にすうっと浮かび上がる“顔”。平成時代に一世を風靡（ふうび）した「人面魚」が令和の今、宮崎県延岡市役所前の人工池で話題を集めている。市によると、池のコイ約５０匹のうち１５匹の頭部に、目や鼻など人の顔をほうふつとさせる模様があるという。気づいた市民がＳＮＳに投稿し評判になっている。福岡市のカメラマン、渋井君夫さん（６０）は１９９０年、山形県鶴岡市の善宝寺の池で人面魚を撮影。当時勤め