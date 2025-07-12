参院選（２０日投開票）の争点になっている外国人政策を巡り、小池知事は１１日、過度な規制強化策が議論されることに対し、「競い合って排他主義につながることは非常に危険だ」と懸念を示した。外国人政策は与野党が公約の柱にし、共生の推進から管理の高度化、受け入れ人数の制限など様々な内容を掲げている。根拠に乏しい情報から規制強化を訴える主張も出ている。小池知事は１１日の定例記者会見で、生活トラブルや外国人