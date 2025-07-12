サッカー男子元韓国代表ＭＦの奇誠庸氏（キ・ソンヨン＝３６）が、後輩２人から主張された性的暴行疑惑について争っていた裁判で、一部勝訴（複数請求がある場合、一部の請求についてのみ判決を出すこと）の判決を受け１０日、自身のインスタグラムで心境を明かした。これに先立ち２０２１年、２人の後輩が奇氏をはじめとする先輩たちから「２０００年の１月から６月の間に、性暴力を受けた」と主張し、奇氏はこれを全面的に否