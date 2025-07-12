7月20日に投開票が行われる参議院議員選挙に向け、各候補の選挙活動が活発化している。そんななか、自民党から比例代表で出馬した鈴木宗男候補のえげつない“移動距離”が話題を呼んでいる。【写真】タフすぎる…ある日の鈴木宗男の“殺人的”日程前回の参院選は日本維新の会から出馬鈴木氏の出馬の経緯を政治ジャーナリストが語る。「鈴木さんは2002年に起こった一連の汚職事件を受けて自民党を離党。2005年には地元の北海道