【モデルプレス＝2025/07/12】5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）の工藤大輝が2025年7月12日、昭和女子大学・人見記念講堂にて開催された京都芸術大学「音楽コース」記者発表に出席。自身が他のアーティストに楽曲提供する時に意識していることを明かした。【写真】Da-iCE工藤大輝ら大学講師就任アーティスト◆工藤大輝“プレイヤー目線”から楽曲提供「音楽コース」は完全オンラインでのコースながら“実践型”の教育プラットフ