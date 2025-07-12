【「エンバー：オブシディアンプロトコル」取り扱い店舗】 7月11日 公開 「RDLコアパック」10月発売予定、価格13,530円 コトブキヤは、Queti Tectonicsが製造するミニチュアゲーム「エンバー：オブシディアンプロトコル」の取り扱い店舗を公開した。 今回コトブキヤの公式ブログ「壽!!プラモLABO」にて本製品の取り扱い店舗を公開。なお本製品はテスト販売のため、用意数