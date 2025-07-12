「楽天−ソフトバンク」（１２日、楽天モバイルパーク）楽天の則本昂大投手が公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンを通じて３０人を球場に招待した。試合前のスタンドで交流した則本は「毎回ですけど、こうしてふれあいをさせていただき、こどもたちの笑顔を見ると、こちらが勇気をもらえますね。練習後の短い時間でしたけど、楽しい時間を過ごせました」と振り返った。同時に「今日も魂込めて投げますので、こどもたちに