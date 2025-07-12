安発伸太郎さん（右）とベルナール・パコーさん＝8日、パリ（安発さん提供・共同）パリでミシュランガイドの三つ星を35年以上維持する有名レストラン「ランブロワジー」の新たなシェフに、日本人の安発伸太郎さん（39）が就任することが決まった。1980年代に店を開業し、7月末で引退するフランス料理界の巨匠シェフ、ベルナール・パコーさん（77）を引き継ぐ。フランスの同国料理の三つ星レストランでフランス人から外国人への