夏のフルーツといえば“桃”。そんなみずみずしい桃を主役にしたアフタヌーンティーが、コンラッド東京28階のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」で期間限定で開催されています。東京湾を一望する絶景とともに、見た目にも華やかなスイーツやセイボリーをゆったりと堪能できるぜいたくなひととき。旬の桃の魅力をさまざまな形で味わえる、まさに五感が喜ぶ夏のご褒美時間をレポートし