SUPEREIGHTの安田章大（40）が12日、都内でアニメ映画「火垂るの墓」音声ガイド付き上映会に出席した。Netflixで15日午後4時から配信される同作の日本語音声ガイドにナレーターとして参加した。自身は2017年に良性の脳腫瘍「髄膜腫」による手術を受け、光過敏の後遺症と向き合っている。「手術をしてから、家の中でテレビを見ているにしても部屋の電気を凄く暗くして光の刺激をなる爆少なくする生活の中で自分自身が耳を大事