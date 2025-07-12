卓球の世界ツアー、米国スマッシュは11日、ネバダ州ラスベガスで行われ、シングルス準々決勝で男子の張本智和（トヨタ自動車）と女子の伊藤美誠（スターツ）が勝って準決勝に進んだ。早田ひな（日本生命）や伊藤に屈した橋本帆乃香（デンソー）、男子の田中佑汰（金沢）は敗退した。（共同）