立憲民主党の野田佳彦代表は12日、自民党の鶴保庸介参院予算委員長が「運のいいことに能登で地震があった」との発言を巡って辞任する意向を固めたことに関し「ようやく決断した。当然だ」と青森県八戸市で記者団に述べた。