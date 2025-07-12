【新華社文昌7月12日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、宇宙貨物船「天舟9号」を搭載した運搬ロケット「長征7号遥10」が12日、海南省文昌宇宙発射場の発射エリアへの移動を終えたと発表した。打ち上げ施設と設備の状態は良好で、今後は各種機能の確認や合同試験を行い、近日中に適切なタイミングで打ち上げる。