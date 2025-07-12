大阪・関西万博の会場で「空飛ぶクルマ」のデモ飛行が7月12日から再開されました。4月に部品の一部が落下するトラブルがあり、これまで中止されていました。「空飛ぶクルマ」とは、電動化や自動化といった先端航空技術、さらに垂直離着陸（VTOL）などの新しい運航スタイルによって実現される、次世代の空の移動手段です。大阪・関西万博では、丸紅・LIFT Aircraft、SkyDrive、ANA・Joby Aviationによる実証飛行・デモ飛行が、今後