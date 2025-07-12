（台北中央社）定例軍事演習「漢光41号」実動演習は3日目の11日、台北松山空港に近い公園で空軍防空・ミサイル指揮部のパトリオットミサイル中隊による首都防衛訓練が行われた。同中隊は台北市を東西に流れる基隆河の両岸にある公園に部隊を展開。市民らの注目を集め、カメラに訓練の様子を収める人の姿が見られた。北岸の公園には、PAC2またはPAC3を搭載した発射機6台や情報を分析して迎撃ミサイル発射を操作する射撃管制装置（EC
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