川崎市で20歳の女性が遺体で見つかり、元交際相手の男が逮捕された事件で、警察はきょう（12日）、女性を殺害した疑いで男を再逮捕しました。この事件は今年（2025年）4月、川崎市の住宅の床下からアルバイトの岡崎彩咲陽さん（20）の遺体が見つかり、住人で元交際相手の白井秀征容疑者（28）が死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。警察は白井容疑者を岡崎さんに繰り返しつきまとったストーカー規制法違反の疑いでも逮捕するとと