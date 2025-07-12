警視庁本部庁舎内での勤務中に性的な行為をしたとして、東京都警察情報通信部は１１日、同部通信庶務課に所属する男性事務官（２４）と部下の女性事務官（２５）を減給１００分の１０（１か月）の懲戒処分とした。２人は同日、依願退職した。発表によると、２人は昨年１２月〜今年５月、計６回にわたり、千代田区霞が関の同庁本部庁舎内の倉庫で、勤務時間中に性的な行為をした。１５〜２０分ほど離席して行為に及んでいたとい