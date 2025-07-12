Âè3Æü¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ÎÆâÅÄ¤³¤È¤³¡á¿¿¶ðÆâCC¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¥«¥Ã¥×Âè3Æü¡Ê12Æü¡¦ËÌ³¤Æ»¿¿¶ðÆâCC¡á6688¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¥Ä¥¢¡¼½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦ÆâÅÄ¤³¤È¤³¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î72¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î203¤Ç½éÆü¤«¤é¤Î¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë»³¾ëÆà¡¹¡¢¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÀôÅÄ¶×ºÚ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¤Ï¹âµ×¤ß¤Ê¤ß¡£8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î5°Ì¤Ë¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¤é¤¬¤Ä¤±