俳優の山口智子（60）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。歌手の野口五郎（69）との豪華オフショットを公開した。【写真】豪華な組み合わせ！笑顔を見せる山口智子＆野口五郎山口は「ラジオ『ベサメムーチョ』の記念すべき初のゲストは、野口五郎さんです！」と野口の出演回を報告。リラックスした表情で野口とスタジオで笑顔を見せる2ショットを公開し「“聴こえない音が、聴こえる音を豊かにする”という、深層振