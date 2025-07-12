【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■“ソロアイドル”激動の1年目に独占密着！「今の俺は、すごくないんだよ!!」 中島健人の初ドキュメンタリー『#WIP ～THE FIRST STAR～』が、中島の誕生日である3月13日の数字「13」にちなみ、7月13日13時よりPrime Videoで国内独占配信される。 番組では中島がソロ活動を発表した2024年1月から取材を開始し、国内外を飛び回る彼に400日間密着。1時間30分超のロング