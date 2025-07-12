ロサンゼルスで警備に付く連邦捜査官ら/Damian Dovarganes/AP/File（ＣＮＮ）米カリフォルニア州の連邦地裁は１１日、国土安全保障省が同州ロサンゼルスの移民捜査において相当な理由なく職務質問や逮捕を行っていると判断し、人種、話し言葉、職業のみを理由に個人を拘束することを停止するよう命じた。バイデン前大統領によって任命されたマアメ・エウシメンサ・フリンポン連邦地裁判事は、国土安全保障省に対し、人物の見かけ上