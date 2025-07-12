◇女子ゴルフツアーミネベアミツミ・レディース北海道新聞カップ第3日（2025年7月12日北海道真駒内CC空沼C＝6688ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、北海道出身の内田ことこ（22＝加賀電子）が5バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの72で回り、通算13アンダーで初日からの首位を守った。2位から出た山城奈々（31＝イチケン）が通算11アンダーで2位。4位から出た泉田琴菜（25＝加賀電子）がスコアを3つ伸ばし、通算1