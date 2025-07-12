サービスエリアに車が突入し大混乱韓国で2日、多くの人で賑わうサービスエリアで撮影されていたのは、おしゃべり中の女性がチラリと外を見て、あわてて逃げ出す様子だった。女性が目の当たりにしていたのは、ドアを砕き猛スピードで突っ込んできた車だ。その先には20人以上の人がおり、テーブルと共に座っていた人々が巻き込まれた。倒れた女性は吹き飛ばされてきたのか、這いつくばったまま必死に逃げていく様子も見られた。暴走