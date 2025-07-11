フジテレビ「ノイタミナ」ほかにて毎週木曜23時30分より放送中のTVアニメ『よふかしのうた Season2』。吸血鬼と夜ふかしをめぐる、ちょっとビターでエモーショナルな青春ストーリーが再び幕を開けた。 参考：2025年夏アニメは“大ラブコメ時代”『着せ恋』『かのかり』など人気作の続編が見逃せない 雨宮天が演じるのは、人間の少年・コウと出会い、夜の街を遊び場にする吸血鬼の少女・ナズナ。前