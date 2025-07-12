女優の桃井かおり（74）が12日、自身のインスタグラムを更新。米人気歌手との2ショットを披露した。「ファーギィー様！！」と書き出すと、自身とファーギーが寄り添う2ショットをアップ。「いつも何も判っていないワラシは"too much"のパーティーで何故かずーと隣りで話し込んでくれてたこの美しき姫があのあのファーギー様だと"写メしとこ？"と誘われてこれ撮った後で知ったんだ」（原文ママ）と回顧。「なんでみんな力抜け