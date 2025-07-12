【モデルプレス＝2025/07/12】5人組YouTuber・コムドットのやまとが11日、自身のInstagramを更新。ヘアカット後の新しいスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】やまと、短髪にイメチェン◆やまと、ヘアカット姿披露やまとは「snip snip」とヘアカットを報告。着用ブランドも紹介し、赤髪短髪スタイルを公開した。この投稿に、ファンからは「赤髪短髪かっこいい」「爽やか」「似合ってる」「イメージチェンジ素敵」「ファッ