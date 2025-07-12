１回慶応無死１塁、紺野が先制の適時打を放つ＝相石ひらつか（二宮渉写す）◆慶応１２−０慶応藤沢（５回コールド）第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会は１２日、バッティングパレス相石スタジアムひらつかなどで２回戦を行い、慶応が慶応藤沢を１２―０の五回コールドで下した。夏の大会では初めて実現した「ＫＥＩＯダービー」。慶応が初回、２本の三塁打などで５点を先制。その後も得点を重ねて、相手を突き放した。