5人組ダンスボーカルグループ「Da−iCE」の工藤大輝（38）、5人組ヒップホップグループ「DOBERMAN INFINITY」のSWAY（39）らが12日、都内で、京都芸術大学「音楽コース」記者発表に登壇した。同大が26年4月に開設する完全オンラインの学士課程「音楽コース」の講師を務める。現役アーティストを含む18人の講師から、この日はNight Tempo、松隈ケンタ、宅見将典、三宅彰と6人が出席。工藤とSWAYはともに作詞の講義を担当する。Da−i