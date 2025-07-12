大相撲名古屋場所の土俵祭りが営まれたIGアリーナ＝12日、名古屋市大相撲名古屋場所は13日に新会場のIGアリーナで始まる。3場所連続優勝を狙う新横綱大の里に注目が集まり、横綱3場所目の豊昇龍は昇進後初優勝を目指す。4年ぶりに番付の東西に横綱が並び、両雄を中心とした賜杯争いが期待される。25歳の大の里は12日、愛知県安城市の二所ノ関部屋で青色の締め込みを着け、立ち合いの確認などで最終調整した。年6場所制となった