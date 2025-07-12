◆全国高校野球選手権長崎大会2回戦・海星8―0清峰＝7回コールド（12日、長崎県営野球場）昨秋と今春の県大会を制した海星が圧勝した。プロ注目の150キロ右腕、陣内優翔（3年）が先発し、5回1安打無失点の快投を見せた。初回、四球の走者を許した後の2死一塁でギアを上げた。相手4番に全5球真っすぐで押し、最後はこの日最速となる144キロで見逃し三振とした。「初回はしっかり抑えて、チームに流れを持っていきたかった」と