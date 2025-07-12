取材に応じる元看護助手西山美香さん（左）と井戸謙一弁護団長＝5月、滋賀県彦根市滋賀県東近江市の湖東記念病院で2003年に患者が死亡し、殺人罪で服役後に再審無罪が確定した元看護助手西山美香さん（45）が、国と県に計約5500万円の損害賠償を求めた訴訟で大津地裁（池田聡介裁判長）は17日、判決を言い渡す。県警による虚偽の自白誘導など違法捜査があったとの訴えはどう判断されるのか。西山さんは「間違いを認めてほしい。