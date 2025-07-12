千葉県道路公社は１０日、千葉県東金市の東金九十九里有料道路の福俵料金所で、料金の自動収受機に生卵と油が投げ入れられる事案が計３件あったと発表した。同公社によると、６月２３日午後２時４５分頃と今月６日午後１１時４０分頃、上りレーンの料金所の硬貨投入口に生卵が一つずつ、今月５日午後３時５０分頃には、下りレーンの硬貨投入口に油が投入された。同公社は上下レーンをそれぞれ一時通行止めにし、清掃や機器の