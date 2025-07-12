韓国の男性１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＤＩＮＯが１０日（現地時間）、サウジアラビアで行われた「２０２５ＥｓｐｏｒｔｓＷｏｒｌｄＣｕｐ」（ＥＷＣ）の開幕式に登場し、大会テーマソング「ＴｉｌＭｙＦｉｎｇｅｒｓＢｌｅｅｄ」の初ステージを披露。圧倒的パフォーマンスで来場者を魅了したと、韓国メディアのインサイトなどが報じた。ＤＩＮＯは、ゲームの世界を連想させるステージを背景に、３０