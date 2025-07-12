「中日−広島」（１２日、バンテリンドーム）元ＳＫＥ４８の須田亜香里が始球式に登場。サウスポーから豪快脚上げフォームでノーバン投球をみせ、ドームを沸かせた。名古屋出身の須田は、中日のユニホームに白のミニスカート姿で登場。ワインドアップからピンと美脚の伸びた豪快フォームで観客を沸かせると、力強く放たれたボールは見事ノーバウンドで捕手のミットに吸い込まれた。飛び跳ねてガッツポーズした。