◇第107回全国高校野球選手権南北海道大会1回戦北海 3―2 立命館慶祥（2025年7月12日札幌円山）2年ぶりに全国最多41度目の夏の甲子園出場に挑む北海が、昨夏南北海道大会準優勝の立命館慶祥にサヨナラ勝ちし、準々決勝に進出した。北海は3回に勝ち越しを許したが、8回2死三塁から1番・桜井悠也（3年）の左越え適時二塁打で同点に追いつき、9回1死満塁から小野悠真（3年）の右犠飛でサヨナラ勝ちした。5回から登板した背