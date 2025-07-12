阪神の島本浩也投手（32）が12日ヤクルト戦前の1軍練習に合流した。島本は今季8試合に登板し防御率1・17。左上肢の張りで5月7日に出場選手登録を抹消されていたが、6月25日のウエスタンリーグ、くふうハヤテ戦で復帰を果たしていた。同リーグで5試合無失点と結果を残し、状態を上げていた。