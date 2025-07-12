◆第１０７回全国高校野球選手権千葉大会▽２回戦佐倉１０―２千葉工＝８回コールド＝（１２日・袖ケ浦市営）６月３日に死去した長嶋茂雄さん（享年８９）の母校・佐倉が今夏の初戦に臨み、逆転の８回コールドで快勝スタート。天国の偉大なＯＢに、追悼の白星を手向けた。１５安打１０得点と打線がつながり、打ち勝った。「４番・サード」の斎藤慶明内野手（３年）は８回１死二、三塁、センターオーバーの２点三塁打を放っ