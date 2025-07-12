熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。 【写真を見る】【台風情報】今後台風5号発生で関東接近へ日本列島縦断コース…このあとの進路と勢力は気象庁発表 １２日９時の観測によると、熱帯低気圧が父島の南西約３００キロの北緯２４度５５分、東経１４０度３０分にあって、ほとんど停滞しています。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は