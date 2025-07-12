◆米マイナールーキーリーグＡＣＬカブス―ＡＣＬアスレチックス（１１日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）ＡＣＬアスレチックスに所属する森井翔太郎内野手（１８）が１１日（日本時間１２日）、「３番・遊撃」で先発出場したルーキーリーグの敵地ＡＣＬカブス戦後に取材に応じ、母校・桐朋高の後輩らをねぎらった。この日は、母校が全国高校野球選手権の西東京大会の初戦（２回戦）で杉並高に０―５で敗北。後輩らが昨