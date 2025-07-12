セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年7月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』重ねる引き出し収納を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』重ねる引き出し収納  登場時期：2025年7月11日より順次サイズ：全長約9×9×8cm種類：全4種（イエロー、オレンジ、ピンク、ブルー）投入店舗：全国のゲームセンターなど セ