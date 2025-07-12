「台風のたまご」熱帯低気圧が発生 気象庁によりますと、きのう(11日)午後3時に熱帯低気圧が発生したと発表しました。きょう（12日）午後３時現在、父島の南約２８０キロにあって、ゆっくりした速さで東へ進んでいます。 【画像を見る】今後の進路はどうなる？全国各地の今後16日間天気予報も 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。