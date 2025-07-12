25−26シーズンからプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参画するLDH発の新チーム「LDH SCREAM」が11日、東京・有明アリーナで最終オーディション「FINAL ROUND−LDH D.LEAGUE AUDITION−」を開催した。13人の合格を発表し、元TOKIOの山口達也さん（53）の長男、高澤笑太郎（17）が合格した。高澤は合格発表後に行われた報道陣の取材に応じ、「本当にうれしい。感謝の気持ちでいっぱいです。本当に皆さんありがとうございます」と喜び